Fonte : ilfaroonline di 30 mag 2024

Il programma, per il quale l’Amministrazione ha chiesto un finanziamento regionale di 70 mila euro sui 100 mila di costi previsti, mira, inoltre, a favorire l’ammodernamento degli impianti elettrici, di illuminazione e di climatizzazione, l’acquisto di nuovi arredi per il servizio di somministrazione di cibi e bevande, l’installazione di tendaggi a braccio, di pannellature in ferro zincato e l’acquisto di nuovi ombrelloni telescopici”.

Minturno passi avanti per la valorizzazione delle botteghe storiche