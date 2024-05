Minecraft | una serie d’animazione è in sviluppo per Netflix

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 30 maggio 2024): unaè inpere Mojang Studios stanno collaborando per sviluppare unatelevisiva animata in computer grafica basata sul franchise di. Come riportato da THR, i dettagli sulla potenziale, annunciata giovedì nell’ambito del 15° anniversario del gioco, sono scarsi, se non che sarà caratterizzata da una storia originale con nuovi personaggi che mostreranno il mondo disotto una nuova luce. WildBrain, lo studio dietro a Sonic Prime, Ninjago: Dragons Rising e Carmen Sandiego, si occuperà dell’animazione di. I dettagli sul team creativo del progetto, compreso uno showrunner, non sono ancora stati definiti. Laanimata di, però, segna l’ultima espansione del franchise e si aggiunge a eventi dal vivo, prodotti di consumo e molto altro.