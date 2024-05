Milano si prepara al nubifragio | evacuata la comunità di don Mazzi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 30 maggio 2024) La tregua dal maltempo è di breve durata: nelle prossime ore sono previsti forti temporali a, come in Lombardia. A causa di una perturbazione in arrivo e particolarmente forte nella notte sul bacino idrico die delle conseguenti allerte meteo emanate dal Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia per temporali, arancione rischio moderato, in concomitanza con quelle gialle (ordinario) per rischio idrogeologico, rischio idraulico e per vento forte, si è riunita l'Unità di crisi locale coordinata da Protezione civile comunale. Durante l'incontro è stato deciso di evacuare preventivamente lepresenti al Parco Lambro, di alzare il livello di monitoraggio al quartiere Ponte Lambro e si è verificato che la vasca di laminazione del Seveso al Parco Nord fosse pronta a entrare in funzione in caso di necessità.