Milano può chiudere i conti Olimpia notte delle verità

(Di giovedì 30 maggio 2024) "Sappiamo che sarà durissima", così, in modo chiaro e netto, coach Ettore Messina mette subito in chiaro che provare a sfruttare il primo match-point per la qualificazione alla finale per l’sarà compito tutt’altro che semplice questa sera al PalaLeonessa di Brescia. I biancorossi hanno sfruttato al massimo il fattore campo mettendosi nella migliore situazione possibile sul 2-0, costringendo gli avversari ad avere la pressione del non poter più sbagliare, però durante la stagione hanno avuto tanti problemi in trasferta di cui non si può non tener conto. Ora la solidità della squadra sembra ben diversa, tanto che da fine marzo in poi ha vinto in serie A 12 partite su 13 perdendo solo con Trento di un punto. Contro la Germani quel che ha più colpito dei primi due appuntamenti sono state le capacità camaleontiche della squadra, capace di giocare un partita a tutto attacco nel primo match (61 punti nel solo primo tempo) e poi iper-difensiva 48 ore dopo limitando Brescia oltre 20 punti sotto la media di 87.