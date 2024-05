Milano indossa pantaloncini da basket | 11enne costretta a cambiarsi per entrare in aula

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 30 maggio 2024)a restare fuori dall’fino a quando la madre non le ha portato il cambio. Perché coidanon le sarebbe stato permesso di partecipare alle lezioni. E’ successo in una scuola media di Mediglia, in provincia di. A denunciare l’episodio è la mamma della. “Idadi mia figlia sono al massimo tre dita sopra il ginocchio, non a metà coscia, e non sono attillati. Va bene il dress code, ma ci vuole buon senso. L’ho vista mortificata”, racconta a Il Giorno. “Quando ho letto la mortificazione sul volto di mia figlia, ho capito che non potevo lasciare passare un messaggio così negativo. Così ho informato dell’accaduto le rappresentanti delle classi delle elementari e delle medie e abbiamo scritto alla preside, chiedendole tolleranza nel momento in cui si decide di chiamare un genitore per fare portare il cambio”, aggiunge.