Milano ciclista travolto da un’auto in zona parco Lambro | è grave

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 30 maggio 2024)incidente nel primo pomeriggio di giovedì 30 maggio in via Feltre, a due passi dall'ingresso del. Stando alle prime informazioni, undi 79 anni è stato investito da una Mini Cooper ed è caduto violentemente sull'asfalto, riportando gravi traumi: l'anziano è stato soccorso dai sanitari di Areu qualche minuto dopo le 14.30 e trasportato in ospedale in codice rosso. Gli accertamenti sulla dinamica In via Feltre sono intervenuti anche gli agenti del Radiomobile della polizia locale per effettuare i rilievi sul luogo dello scontro e ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto. Il conducente dell'auto si è subito fermato per prestare i primi soccorsi e allertare il 112; i ghisa hanno raccolto la sua testimonianza.