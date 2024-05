Fonte : thesocialpost di 30 mag 2024

Non ci sono stati feriti né incendi, sebbene siano intervenuti anche i vigili del fuoco. La procura di Milano, guidata da Marcello Viola, ha confermato che la rivolta è stata contenuta in circa un’ora e che non vi sono stati tentativi di fuga.

Milano carcere minorile Beccaria in rivolta per un’ispezione antidroga