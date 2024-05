Milan al top | è il club rossonero che cresce di più in Europa Valore d' impresa +35%

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024)o, 30 maggio 2024 – Per il terzo anno consecutivo, ilè ilchedi più in. A dirlo, il report “The European Elite 2024” di Football Benchmark che ha analizzato ildidelle squadre continentali. Con il 35,5% ilha ottenuto la crescita anno su anno più elevata, seguito da Arsenal (35,1%), Benfica (28,7%), Napoli (28,3%) e Real Madrid (27,2%). Per stilare questa classifica Football Benchmark ha utilizzato la metodologia del multiplo del fatturato corretto, basata su questi cinque parametri: redditività (rapporto tra costi del personale e fatturato), popolarità (forza del brand attraverso i numeri dei social), potenziale sportivo (della rosa), diritti tv e stadio di proprietà. La tendenza positiva, sottolinea il, trova quindi conferma nelle diverse dimensioni analizzate: dal ritorno all'attivo di bilancio dopo 17 anni, al bacino d'utenza sui canali social del, fino ai ricavi operativi, aumentati dell'84% nelle ultime cinque stagioni.