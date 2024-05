Migranti | Grimaldi ‘morta bimba 6 mesi con missione soccorso sarebbe salva’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 30 maggio 2024) Roma, 30 mag. (Adnkronos) – ?Ho ascoltato a Radio 24 la testimonianza di Angela Noccioni dalla Humanity 1. La nave, appena sbarcata a Livorno, proveniva da Pianosa, 183 persone a bordo di cui 102 minori (76 non accompagnati) e 2 donne incinte, l?ultimoè stato fatto due giorni fa a sud di Lampedusa. La maggior parte delle persone soccorse provengono dall?Africa, una ragazza proveniente dalla Guinea è scesa a Lampedusa poiché portava fra le braccia il corpo senza vita della suadi 6. Questa ragazza, con le sue due bambine, è rimasta tre giorni in acqua in un barchino di alluminio ed è viva solo grazie al salvataggio di un?ong tedesca: se ci fosse unapubblica dila sua piccola nonmorta. Chiedo conto al Governo di tutto questo orrore?.