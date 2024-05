Migliorare Usabilità smartphone con app e opzioni di accessibilità

Leggi tutta la notizia su navigaweb

(Di giovedì 30 maggio 2024) Molte funzionalità Android utili sono nascoste nel menu. Questo menu non va inteso come un menu riservato ai disabili, visto che al suo interno troviamo spessoo app utilissime anche per i normodotati, in grado disensibilmente l'del telefono tutti i giorni. Nella guida che segue vi mostriamo comel'delloAndroid usando ledied alcune app, mostrandovi subito quelle da attivare o da regolare per l'uso quotidiano. LEGGI ANCHE ->le prestazioni di Android al massimo 1) Modalità lettura La prima app che possiamo installare sul telefono è Modalità lettura, creata dalla stessa Google e installabile su qualsiasi telefono Android. Progettata per persone ipovedenti, cieche e dislessiche, l'app contribuisce al' esperienza di lettura dello schermo grazie a tipi di carattere, numero di elementi nella pagina, sintesi vocale, dimensioni del testo e contrasto personalizzabili.