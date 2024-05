Microplastiche trovate nei testicoli umani | preoccupazione per la fertilità maschile Lo studio dell’Università del New Mexico

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Lesono ormai ovunque. Non solo nelle placente e nella circolazione sanguigna, come già scoperto da alcune ricerche, ma anche nei. A renderlo noto il Guardian che cita una scoperta dei ricercatoridel Newche hanno esaminato 23e 47 canini, i primi sono stati ottenuti da tessuti derivanti da autopsie mentre i secondi da operazioni di sterilizzazioni dei cani. In tutto sono stati riscontrati 12 tipi di sostanze plastiche e in ogni campione le sostanze plasticheavevano un diametro inferiore ai 5 millimetri. Loè stato pubblicato il 17 febbraio scorso, sulla rivista Toxicological Sciences e, nonostante sia noto il consumo umano di particelle attraverso acqua, cibo e respiro, ha comunque sorpreso anche gli autori della ricerca.