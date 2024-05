Michel | Le mie soddisfazioni con il Girona | proporre un calcio offensivo e essere davanti all’Atletico in classifica

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 30 maggio 2024) Il tecnico delha rilasciato una lunga intervista a Marca dopo la splendida stagione della sua squadra in Liga, arrivata al terzo posto. Inoltre, ha vinto come miglior tecnico dell’anno in Spagna. L’intervista a, tecnico delQuando la stagione è iniziata il 12 agosto, quali obiettivi avevi? Hai sperato in qualcosa di simile? «No, quello che abbiamo realizzato è un sogno. Volevamo continuare a crescere. Gli obiettivi erano superarci rispetto gli ultimi anni. Conoscendo la difficoltà del campionato, salvarci era la sfida principale. Ora ho la sensazione che il club sia cresciuto molto, siamo un club che fa le cose per bene, ma abbiamo i piedi per terra. Se riusciamo a salvarci un altro anno sarà un altro passo avanti.