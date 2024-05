Mi fa ridere poi cancella tutto | Sinner sta con la sua ex Anna? Kyrgios sbrocca | veleno puro

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) No, Nicknon l'ha presa bene. Il tennista australiano, fermo da tempo per guai fisici che potrebbero aver decretato la fine della sua carriera, ha accolto la relazione tra Jannike la sua ex fidanzataKalinskaya con un commentoso e sibillino su X, l'ex Twitter. Nessun riferimento diretto ai due colleghi, che da pochi giorni hanno confermato di fare coppia fissa, ma talmente chiaro da attirargli critiche e giudizi negativi. Anche per questo l'ex finalista di Wimbledon ha deciso dire il post, non prima di aver regalato qualche altro commento pepato., il più famoso bad boy (ragazzaccio) del tennis mondiale e la graziosissima russahanno avuto una storia tra 2019 e 2020, finita decisamente male.