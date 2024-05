Mi dispiace ma su Artur dovete sapere Isola dei Famosi l’insospettabile Aras lo annuncia

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 30 maggio 2024) Nuova puntata dell’deidi Vladimir Luxuria con opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Si è parlato nuovamente del famoso ”cibo-gate”. Ad aprile, un comunicatova ai naufraghi: “Se dovessero esserci stati altri colpevoli lo spirito dell’si augura che lo dichiarino spontaneamente e accettino la stessa sorte”. Pietro Fanelli, che aveva confessato di aver mangiato il cibo sottratto ai cameraman, era stato punito. Il naufrago aveva confessato di aver mangiato il cibo trafugato, ma di non averlo rubato. “Certo che l’ho mangiato, l’ho pure detto ,ma non l’ho rubato. Non dirò mai chi è stato, non sono un infame”, aveva detto Pietro Fanelli in diretta con Vladimir Luxuria. A svelare il furto era stata Greta Zuccarello.