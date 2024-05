Fonte : anteprima24 di 30 mag 2024

Se si tratta solo di un’avaria o di un tamponamento tra mezzi. . Non è ancora chiaro cosa sia accaduto. Tempo di lettura: < 1 minutoVi sono due grossi mezzi, uno dei quali trasporta una gru, fermi sotto la galleria che precede gli ex caselli autostradali sul raccordo Salerno – Napoli in direzione nord, a causare un grosso rallentamento che ha mandato in tilt la circolazione stradale particolarmente intensa dopo le otto del mattino.

Mezzi in avaria in galleria traffico in tilt sul raccordo Salerno-Napoli