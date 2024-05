Meteo Italia divisa in due | allerta maltempo al Nord caldo al Centro e al Sud

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 30 maggio 2024) Si prospetta una fine di maggio piovosa per il, a causa di un ciclone di origine polare proveniente dal Mare del, mentre ale al Sud previsto tempo soleggiato. Torna la neve tra i 1500 e i 1600 metri sulle Alpi, in particolare sulle Dolomiti e nell'area orientale della Lombardia. La situazione non cambierà nemmeno a inizio giugno: gli ultimi modelli prevedono che solo alla fine della prima decade del mese tornerà l’alta pressione. .