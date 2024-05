Metalmeccanici – Palombella Uilm | Iniziamo la trattativa del contratto senza pregiudiziali ma sono necessari più salario e meno orario

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 30 maggio 2024) “Il nostroè tornato a essere il più importante del sistema industriale, perché oltre ad affrontare temi tipicamente normativi e salariali si è caratterizzato per il grande salto fatto sulle corrette e costruttive relazioni industriali e sui temi riguardanti la modifica epocale dell’inquadramento professionale, il welfare, la formazione e le pari opportunità”. Così il Segretario generale, Rocco, all’inizio del suo intervento al tavolo con Federmeccanica e Assistal.): “Secondo i dati Istat, in Italia negli ultimi tre anni i prezzi al consumoaumentati del 17,3%, mentre le retribuzioni contrattualicresciute del 4,7%” “stati tre anni complicati – spiega il sindacalista – l’inflazione record ha ridotto fortemente il potere d’acquisto delle famiglie, nonostante gli aumenti salariali certificati ex post.