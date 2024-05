Metalmeccanici i sindacati chiedono 280 euro mensili in più e test della settimana da 35 ore | trattativa per il rinnovo del Ccnl parte in salita

Fonte : ilfattoquotidiano di 30 mag 2024

Partenza in salita per la trattativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale dei metalmeccanici, in scadenza il prossimo 30 giugno. L’ipotesi di piattaforma triennale dei sindacati confederali – approvata dal 98% dei lavoratori – chiede un aumento di 280 euro mensili sui minimi contrattuali per l’ex 5° livello.

