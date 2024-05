Mesi belli per loro Paolo Fox oroscopo estate 2024 | le previsioni segno per segno

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 30 maggio 2024) Stiamo arrivando ad uno dei periodi piùdell’anno per moltissimi italiani. EFox ha deciso di fare il suosull’. Nella trasmissione Da noi a ruota libera è partito soffermandosi sull’Ariete, che è ritenuto uncombattente. Durante la stagione estiva spazio agli eventi e a prendere decisioni importanti, senza andare di fretta. Poi si è passati al Toro. I nati sotto questo, stando aFox e al suosull’, avranno un momento favorevole su tutti i temi principali, con voto 4 su 5. Ma soprattutto idi giugno e settembre saranno i più significativi. I Gemelli vivranno anche questo periodo dell’anno in modo positivo, visto che l’amore è a 4 così come il benessere, mentre i soldi 3.