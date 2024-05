Mercato dei telecronisti | Sandro Piccinini resta a Prime Video

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di giovedì 30 maggio 2024) Si stanno decidendo i verdetti di calcio. Il campionato avrà una coda nel recupero tra Atalanta e Fiorentina del 2 giugno. Ma è già tempo didei. Intanto – in un’intervista a TVBlog –ha annunciato il rinnovo per un altro anno con, la piattaforma di Amazon che ha acquisito i diritti anche per la nuova Champions League. Il telecronista ha – tra il serio e il faceto – detto di aver declinato l’offerta di un altro triennale per questioni anagrafiche. Ma intanto si rincorrono le voci: Lele Adani starebbe per lasciare la Rai per approdare a DAZN. DAZN che potrebbe essere lasciata da Stefano Borghi, che dovrebbe approdare a Sky. Ricordiamo cheha anche gli impegni con Radio Serie A con RDS.