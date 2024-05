Meloni | Matteotti ucciso da squadristi

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 30 maggio 2024) 12.30 "Oggi siamo qui a commemorare un uomo libero e coraggiosodafascisti per le sue idee.Onorare il suo ricordo è fondamentale per ricordarci il valore della libertà di parola e di pensiero contro chi vorrebbe arrogarsi il diritto di stabilire cosa è consentito dire e pensare e cosa no". Così la premieralla Camera per i 100 anni dal discorso di. La sua lezione"ci ricorda che la nostra democrazia è tale se si fonda sul rispetto dell'altro, sul confronto,sulla libertà, non sulla violenza,sull'odio".