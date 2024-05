Meloni western e Schlein Titanic | davvero contano più le telecamere che i contenuti?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Forse Sergio Leone avrebbe aggiunto uno sbuffo di polvere sullo sfondo, ma per il resto l’inquadraturaera perfetta. La scena della resa dei conti. Lei, grugno alla Eastwood, avanza decisa verso l’avversario. Lo sfida, lo fissa. Ed è la sua la mano più lesta, che con un movimento secco si tende improvvisa. Spara: “Sono la stronza”. L’altro, sorpreso, intontito, biascica un “Benvenuta.” La pallottola ha trapassato le carni. Dirà poi, lui, lo sconfitto, che istituzionalmente è il Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, di non aver sentito lo sparo, di non aver compreso subito l’affermazione, di aver saputo soltanto dopo, dai social… Abituato com’è a interpretare la parte dello sceriffo, non si attendeva il colpo a bruciapelo di