Meloni sul caso De Luca | Mi sono solo difesa

(Di giovedì 30 maggio 2024) Giorgiaha recentemente attirato l’attenzione mediatica per uno strappo alle convenzioni dei saluti istituzionali che ha scosso il panorama politico. Durante uno scambio acceso con il presidente della Regione Campania, Vincenzo Deha utilizzato il turpiloquio, autodefinendosi “stronza”. Ha giustificato il suo comportamento come una forma di “” contro gli attacchi ricevuti dallo stesso De, che tempo fa la definì esattamente così. Attacco alla Sinistra italiana: “Non ha detto mezza parola” In una dichiarazione rilasciata subito dopo l’incidente,ha spiegato: “La sinistra italiana, che quandostata insultata da Denon ha detto mezza parola, ora si straccia le vesti perché mi. Credo che si debba vergognare.