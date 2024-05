Fonte : 361magazine di 30 mag 2024

I bulli sono deboli, bravi a fare i gradassi dietro le spalle, ma quando li affronti non lo fanno più. Parla anche del rapporto con Ursula von Der Leyen. Si dovrebbero vergognare. No, non siamo deboli. E se «tanti mi hanno scritto, anche di sinistra, dicendomi che avevo ragione».

Meloni risponde a tutto | De Luca? I bulli sono deboli