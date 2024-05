Meloni dice di avere già in mente un nome per il commissario Ue italiano

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 30 maggio 2024) Giorgiaha detto di aver già inildel prossimoeuropeo, ma non lo ha rivelato: «Io unce l’ho. Però non si parte dal candidato, ma dalla maggioranza. Solo così si evitano le maggioranze arcobaleno». In una recente intervista al Corriere della Sera, la presidente del Consiglio ha affrontato i temi più caldi degli ultimi giorni: dalle polemiche con il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca alla riforma della giustizia sulle carriere dei magistrati, fino alla riforma del premierato e alle elezioni europee.non si è sbilanciata su quale risultato minimo preferirebbe per Fratelli d’Italia al voto dell’8 e 9 giugno, facendo intendere però di aspettarsi almeno il ventisei per cento. La presidente del Consiglio ha dichiarato di non voler interrompere il dialogo con le forze populiste e di estrema destra come quelle il Rassemblement National di Marine Le Pen (che si trova nello stesso eurogruppo della Lega di Matteo Salvini: Identità e democrazia) e Viktor Orbán di Fidesz.