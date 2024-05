Melissa Satta | Stare con me non è facile E presenta Carlo Beretta alla famiglia

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 30 maggio 2024)stanno insieme. I diretti interessati non hanno ancora ufficializzato la relazione ma le ultime foto pubblicate dal settimanale Chi parlano chiaro. L’ex Velina di Striscia la notizia e il rampollo sono stati immortalati tra baci e abbracci appassionati durante un weekend bollente in Sardegna. Con loro anche Maddox, il figlio che laha avuto dieci anni fa dall’ex marito Kevin-Prince Boateng. Il bambino pare aver già instaurato un ottimo rapporto con il nuovo fidanzato della mamma, noto alle cronache rosa per via della lunga relazione con l’influencer Giulia De Lellis.stanno insieme: la relazione è seria Molto più che una semplice amicizia:sono innamorati e la loro relazione è decisamente seria.