Melissa Satta racconta un retroscena inedito sul matrimonio con Kevin Boateng | Mai raccontato prima d’ora

(Di giovedì 30 maggio 2024)è stata recentemente ospite del podcast Mamma Dilettante di Diletta Leotta, dove ha aperto il suo cuore,ndo aspetti della sua vita personale e professionale, inclusi dettagli inediti sulla proposta diricevuta da-Prince. La modella e showgirl sarda ha parlato del suo ruolo di madre e del rapporto pacifico mantenuto con il suo ex marito per il bene del loro figlio, Maddox. Laha rievocato con affetto il suocon-Prince, celebrato nel giugno 2016 in Sardegna. Hato: Il nostroè stato bellissimo e divertente. Ci sposammo in Sardegna da Don Raimondo, un amico di famiglia che è venuto a mancare recentemente. Mi conosceva come le sue tasche, ci ha unito, e con lui ha avuto un significato diverso.