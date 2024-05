Fonte : ilgiornaleditalia di 30 mag 2024

Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta si sono dati un bacio in pubblico mentre erano al mare in Sardegna. Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta: bacio in Sardegna La ex velina sarda ha archiviato la storia con il tennis . I due, dopo settimane di indiscrezioni sulla loro storia, non si nascondo più.

Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta non si nascondo più bacio sulla bocca al mare in Sardegna - FOTO GALLERY