Meg Foster era star del cinema con occhi azzurri da far impazzire – siediti prima di vederla oggi 76 anni

(Di giovedì 30 maggio 2024) Che siamo tutti destinati a invecchiare e ingrigirci è un fatto immutabile della vita (almeno per ora, chissà cosa ci riserva il futuro in fatto di tecnologia e scienza). Non importa quanti soldi abbiamo, quanto rigorosamente controlliamo la nostra dieta o l’esercizio fisico, quanto dormiamo o cosa facciamo per vivere. Certo, potremmo invecchiare in modo diverso, ma alla fine siamo tutti diretti nella stessa direzione. È una questione di biologia di base, su cui non possiamo fare molto. Ecco perché è divertente che possiamo ancora rimanere scioccati quando vediamo la mano del Tempo fare la sua magia. Forse non avete visto qualcuno pere siete rimasti sorpresi da quanto è invecchiato? Oppure si vede una vecchiadelche si ricorda dalla propria infanzia, solo che ora i suoi capelli sono bianchi e la sua esuberanza giovanile è sparita.