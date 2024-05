Mediaset gioca in ritirata contro il ritorno di Pino Insegno

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 30 maggio 2024)lunedì tornerà al timone della nuova edizione di Reazione A Catena, quiz che ha già condotto per tre anni dal 2010 al 2013. “Sembra passato un giorno, riprendo da dove ho interrotto. Sognavo da tempo di rifarlo perché è scritto così bene che, passatemi il paragone, è come recitare Shakespeare o Pirandello a teatro“, ha dichiarato fra le pagine di Tv Sorrisi & Canzoni. Il quiz del preserale di Rai1 non avrà però una concorrenza frontale e diretta, perchéha deciso di non sfruttare il successo de La Ruota Della Fortuna e dire in. Come inizialmente previsto, La Ruota Della Fortuna (tornata per celebrare il centenario della nascita di Mike Bongiorno) è durata un mese e nonostante il successo di share non è stata allungata.