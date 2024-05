Mediaset aiuta Pino Insegno? La strana mossa che salva Reazione a catena

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 30 maggio 2024) Programmi tv. Uno strano cambio di palinsesto da parte di, che rimuove un suo programma nonostante gli ottimi ascolti, sembra favorire la nuova edizione didi. Vediamo i dettagli di una decisione che appare quasi un autogol del Biscione.(…) Leggi anche: “Affari tuoi”, strano cambiamento a poche puntate dalla fine: tutti lo hanno notato Leggi anche: “X Factor 2024”, confermata la nuova conduttrice: il nome esplosivo La Ruota della Fortuna chiude i battenti: lasceltaLa Ruota della Fortuna sta per concludersi. Il ritorno del celebre game show su Canale 5, dopo 15 anni di assenza, durerà ancora per poco tempo. Come rivelato dal portale DavideMaggio.it, il programma condotto da Gerry Scotti si chiuderà già questo fine settimana, con l’ultima puntata prevista per domenica 2 giugno 2024.