Meccariello-Coppolaro due storie di provincia a caccia del grande sogno

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 30 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiDomenica è ilgiorno per il Benevento. La squadra di Auteri si gioca l’accesso alla finale per la promozione in Serie B. Tra sè e l’ultimo step, però, c’è di mezzo la Carrarese e la rete di svantaggio da recuperare. Non fa differenza giocare in casa o fuori in termini di passaggio del turno in caso di doppio pareggio, c’è vantaggio di fattore campo perchè il Vigorito si annuncia pieno e pronto a trascinare la strega verso ilribaltone. Questa gara, però, presenta anche la storia nella storia. Di ‘profeti in patria’ a Benevento ne sono passati. Da Bruno a Cagnale, passando per l’ultimo in ordine di tempo Curcio, insomma tanti beneventani che sono partiti da qui per tornare da avversari. Qualcuno da ex, qualche altro senza mai aver indossato la maglia giallorossa.