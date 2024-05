McEnroe elogia Alcaraz | È il miglior tennista che abbia mai visto alla sua età

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 30 maggio 2024) L’ex fuoriclasse e attualmente commentatore televisivo Johnhato Carlossu Eurosport per il suo talento, qualità e versatilità nell’adattarsi a tutti i tipi di campo nonostante la sua giovane età. “Adoro guardaregiocare – ha detto il 7 volte campione slam -. È ilchemaisua età. Dobbiamo vederlo di più in questo torneo nei prossimi anni. È sempre sorridente, anche se a volte sembra indeciso. Il suo dritto è uno deii chemai, è un colpo meraviglioso“.ha poi aggiunto: “Quando avevo la sua età anche a me piaceva stare in campo. Direi che a tutti i suoi rivali piace l’atteggiamento che ha. È pazzesco il modo in cui riesce a gestire quei momenti di alti e bassi.