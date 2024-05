Maxi incendio a Mosca | in fiamme un magazzino di 4mila metri quadri

Fonte : today di 30 mag 2024

Le. Il rogo è divampato alle 4:20 di giovedì 30 maggio in via Martenovskaya, nella zona orientale della Capitale russa, e in breve tempo ha avvolto tutta la struttura. Maxi incendio a Mosca dove è andato in fiamme un magazzino di 4mila metri quadrati dell'ex stabilimento di macchinari Toros.

