Fonte : liberoquotidiano di 30 mag 2024

(Adnkronos) - "Proprio la storia di Matteotti ci insegna che le democrazie incapaci di decidere aprono i cancelli all'autoritarismo". Roma, 30 mag. Lo ha detto Luciano Violante, ex presidente della Camera, intervenendo nell'Aula di Montecitorio, per il ricordo di Matteotti, a cento anni dall'ultimo discorso del leader socialista in Aula del 30 maggio del 1924.

Matteotti | Violante ' democrazie incapaci di decidere aprono cancelli all' autoritarismo'