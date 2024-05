Matteotti Meloni | Commemoriamo un uomo libero ucciso da squadristi fascisti per le sue idee

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 30 maggio 2024) La Camera onora Giacomocon una cerimonia di celebrazione a 100 anni dal suo ultimo discorso a Montecitorio prima dell’agguato, alla presenza della premier Giorgia. Che in Aula ha ricordato la lezione di libertà del deputato socialista vittima dello squadrismo fascista. “Il 30 maggio 1924, Giacomoha pronunciato nell’Aula della Camera il suo ultimo discorso, che gli sarebbe poi costato la vita. In quel discorso”, ha detto la presidente del Consiglio, “difese la libertà politica, incarnata nella rappresentanza parlamentare e in libere elezioni. Oggi siamo qui a commemorare une coraggiosodaper le sue”.: ricordiamo une coraggioso vittima dello squadrismo fascista “Onorare il suo ricordo – ha proseguito – è fondamentale per ricordarci ogni giorno, a distanza di 100 anni da quel discorso, il valore della libertà di parola e di pensiero contro chi vorrebbe arrogarsi il diritto di stabilire cosa è consentito dire e pensare e cosa no.