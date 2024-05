Fonte : servizitelevideo.rai di 30 mag 2024

Ora voi preparate quello funebre per me". Disse ai compagni di partito: "Io, il mio discorso l'ho fatto. A perenne ricordo del suo sacrificio questo scranno non sarà più occupato". Così il presidente della Camera, Fontana, alla cerimonia a Montecitorio nel centenario del discorso di Matteotti contro i brogli elettorali.

Matteotti Fontana | targa su suo scranno