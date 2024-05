Maticmind acquisisce la maggioranza di Recrytera

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Continua il piano di crescita di, system integrator leader nel settore ICT italiano. Arriva la terza acquisizione nel giro di un mese, che consente così all'azienda di acquisire ladi, società leader nel mercato italiano dei concorsi pubblici digitali., grazie ad un sistema innovativo brevettato per la digitalizzazione dei concorsi pubblici, ha gestito oltre tre milioni di candidati in presenza, favorendo il turnover nella Pubblica Amministrazione attraverso processi di reclutamento efficienti, equi e sicuri. Un'eccellenza italiana che entra a far parte del gruppoche, così, potrà incrementare il focus sulla Pubblica Amministrazione: già oggi, difatti, tra gli oltre 1000 clienti gestiti, il 50% è rappresentato da realtà pubbliche di cui lanella PA.