Massimo De Felice confermato presidente di Accredia l’ente unico di accreditamento designato dal Governo

(Di giovedì 30 maggio 2024) Il Consiglio direttivo ha confermatoDe Felice nel ruolo didinazionale didalitaliano.Nel corso dello stesso Consiglio direttivo sono stati nominati tre nuovi vicepresidenti: Vito Fernicola (Inrim) con la delega alle attività del Dipartimento taratura, Eros Mannino (Ministero dell’Interno) per i rapporti con la Pa, e Angelo Spanò (Confesercenti) con delega alle relazioni con le Associazioni d’impresa.La nuova governance lavorerà alla crescita costante disia in termini di numeri, a fine 2023 gli accreditamenti sono stati 2.756, sia di fiducia nell’affidarsi alle certificazioni accreditate da parte delle Istituzioni, Imprese e consumatori.Laureato in matematica, De Felice dal 1986 è professore ordinario all’Università Sapienza di Roma, dove è docente della Facoltà di Ingegneria dell’Informazione, Informatica e Statistica.