Fonte : ilfaroonline di 30 mag 2024

L'Amministrazione comunale comunica che il sindaco Alessandro Grando, ha seguito di comunicazione da parte della ASL Rm4, ha revocato l'ordinanza n.

Marina di San Nicola revocata l’ordinanza di non potabilità dell’acqua