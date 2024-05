Maria Chiara Fazio in corsa per le Europee con Noi moderati | chi è la figlia dell’ex governatore di Bankitalia

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 30 maggio 2024) Antonio, l’ultimodella Banca d’Italia a godere della nomina vitalizia, non è mancato all’evento di lancio della campagna elettorale di sua. Ieri, 30 maggio,ha raccolto i suoi sostenitori al Circolo Tennis Eur, a Roma. La famiglia, originaria di Alvito, paesino della Ciociaria, si è stretta intorno alla quartogenita dei cinque figli della dinastia. A 42 anni,ricopre il ruolo di vicepresidente di Noi. La formazione di Maurizio Lupi, apparentata con Forza Italia, l’ha candidata nella circoscrizione Centro. Ma non è la prima sfida elettorale affrontata dalla donna che, alle Politiche del 2022, provò a conquistare un seggio alla Camera. Non ci riuscì e, nel frattempo, ha cominciato a lavorare nell’ufficio legislativo di Noi