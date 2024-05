Maradona | respinto il ricorso degli eredi sarà asta per il Pallone d’Oro dei Mondiali ’86

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 30 maggio 2024) Il tribunale di Nanterre ha stabilito che l’delassegnato al compianto Diegodopo la Coppa del Mondo del 1986 può andare avanti come previsto nonostante l’opposizione dei suoi. Lo ha detto giovedì il loro avvocato all’Associated Press. Glidel Pibe de Oro hanno cercato di fermare l’del premio ricevuto come miglior giocatore deidel 1986 avviando un procedimento giudiziario d’urgenza. L’avvocato Gilles Moreu ha dichiarato all’AP che la sentenza della corte non è stata però favorevole agli. Il trofeoquindi messo all’giovedì prossimo a Parigi dalla casa d’aste Aguttes. Ildiera scomparso da decenni in circostanze misteriose, per poi riemergere solo di recente.