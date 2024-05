Manifestazioni pro-Palestina a Parigi e Bruxelles tensione nella capitale belga | la polizia ricorre a idranti e lacrimogeni

Fonte : ilfattoquotidiano di 30 mag 2024

Migliaia di persone hanno sfilato per le vie di Parigi e Bruxelles, ieri, mercoledì 29 maggio, in sostegno del popolo palestinese. Nella capitale belga si sono verificate le tensioni più significative con le forze dell’ordine. . Come si vede nel video, la polizia ha usato idranti e lacrimogeni per disperdere i manifestanti.

