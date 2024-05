Malattie trasmesse da zanzare e insetti i consigli della Regione per la prevenzione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 30 maggio 2024) Firenze, 30 maggio 2024 – Ridurre il rischio di infezioni causate dalle punture di. LaToscana lancia una campagna di comunicazione. Sì, perchètigre,comuni, pappataci e altri, come le zecche ad esempio, possono trasmettereanche gravi. Per questo laToscana invita ad attivare e potenziare interventi di. Un gioco di squadra: alcune azioni dovranno infatti essere messe in atto dai Comuni, come le disinfestazioni, utilizzando prodotti a basso impatto ambientale ma efficaci. Anche i cittadini possono però dare il loro contributo, con poche e semplici attenzioni nei comportamenti quotidiani per tenere sotto controllo il proliferare diche possono trasmettere virus e infezioni anche all’uomo.