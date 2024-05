Malattie della pelle l’inquinamento aumenta i rischi di dermatite atopica

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 30 maggio 2024) Quando si riflette sulatmosferico e sugli effetti dei cambiamenti climatici, difficilmente si pensa agli effetti che possono avere sulla. Eppure anche il mantello che riveste il nostro corpo può risentire di quanto accade. Così come la terra. Oggi è di oltre un grado più calda rispetto a quanto registrato alla fine del 1800. Non basta, quindi, pensare alle alte temperature che percepiamo. Occorre pensare che quello dei valori termici percepiti è solo un aspetto di una problematica più complessa, che deve tenere conto di tutte le connessioni che si intersecano nel rapporto tra ambiente e salute umana, in una logica di “One Health”. Così, anche la dermatologia si interroga. E lo fa in occasione del congressoSIDeMaST, Società Italiana di Dermatologia eSessualmente Trasmesse.