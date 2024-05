Maestro elementare di Gallarate arrestato in flagranza di reato con accusa di abusi su una bimba di 9 anni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Un50ene residente nelse, insegnate in una scuoladel circondario (in uno dei Comuni vicini a Malpensa) è statocon l’disu minore. L’uomo è statodai carabinieri della compagnia diindinel parcheggio di un supermercato di Somma Lombardo. Stava molestando unadi soli 9, alunna della scuola dove l’uomo insegnava. I Servizi sociali del Comune dove l’insegnante risiede sono intervenuti dopo l’arresto togliendo al 50enne la custodia delle due figlie minorenni portate per sicurezza in una comunità protetta: gli inquirenti indagano per capire se l’uomo abbia molestato anche loro. Dai primi accertamenti, sembrerebbe di no. La piccola molestata, che frequenta la stessa sezione scolastica nella quale insegna il 50enne, ha confidato le attenzioni fisiche che l’insegnante le riservava a delle amichette.