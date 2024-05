Macron allerta le truppe E punta a una coalizione di Paesi disposti a inviare addestratori in Ucraina

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 30 maggio 2024) Quando qualcuno diceva che le forniture militari all’presto o tardi sarebbero state impiegate per colpire in Russia, aggravando la già esplosiva situazione internazionale, i leader occidentali all’unisono denunciavano quella che veniva definita come mera “propaganda del Cremlino.” Eppure, dopo ventisette mesi di guerra, quell’eventualità che veniva bollata come una fake news, sta prendendo corpo a passi spediti sotto la spinta del segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, che da giorni continua a incalzare l’Occidente affinché dia il suo via libera. Un invito su cui è già arrivata la benedizione dell’Alto commissario dell’Ue per la politica estera, Josep Borrell, e a cascata anche il via libera della Francia, della Polonia, della Germania, della Repubblica Ceca, della Danimarca, dell’Olanda, del Regno Unito e del Canada.