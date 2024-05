Fonte : panorama di 30 mag 2024

A quel tempo Papadopoulos era consulente politico di Trump e, in quella veste, ha assistito alla caccia all’uomo scatenata dai servizi segreti contro il presidente e i suoi collaboratori. La rete di spionaggio, che ha puntato il mirino su di me, l’ho dettagliata nel mio libro Deep State target», aggiunge Papadopoulos, «anticipando di ben sei anni i risultati che il giornalista Matt Taibbi ha riportato in un suo volume nel 2024.

Ma il deep state non vuole Trump Presidente