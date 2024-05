Ma è sparito Federica Panicucci la pessima notizia travolge lei e il compagno Marco Bacini

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 30 maggio 2024) Arrivano notizie non incoraggianti su. Coinvolto anche il suo, sebbene non ci siano dichiarazioni da parte dei diretti interessati. Ma è arrivata una segnalazione molto significativa sulla coppia, che sta facendo preoccupare non poco i suoi fan. E ora si aspettano eventuali affermazioni da parte della coppia.e ilnon starebbero quindi vivendo il miglior momento della loro vita privata. Una segnalazione è arrivata all’esperta di gossip e televisione, Deianira Marzano, che ha immediatamente riportato laai suoi follower. Leggi anche: “Scusa, ma come ti permetti?”., furia a Mattino Cinque, la bruttaCi sarebbe qualcosa che non va nel rapporto trae il