M5S Furore | Politica italiana allo sbando vergognoso scontro tra De Luca e Meloni

(Di giovedì 30 maggio 2024) L’eurodeputato uscente M5S Mario: “Un confronto indegno che alimenta la disillusione dei cittadini e mina la fiducia nelle istituzioni” “Sono profondamente turbato e deluso dalla vergognosa vicenda che ha coinvolto due esponenti politici di rilievo, il Presidente della Regione Campania Vincenzo Dee la Presidente di Fratelli d’Italia Giorgia. La registrazione clandestina di una conversazione privata in cui Desi è reso protagonista di insulti versoè già di per sé un atto deplorevole, violando non solo il rispetto reciproco tra persone, ma anche il principio di privacy che dovrebbe essere sacro per ciascuno di noi. Tuttavia, la scelta didi trasformare una questione privata in uno spettacolo pubblico, pungolandolo pubblicamente durante una visita istituzionale, va oltre ogni limite di decenza e rispetto reciproco.